lundi 19 juillet 2021 • 130 lectures • 0 commentaires

Société 53 mins Taille

iGFM - (Dakar) Des billets noirs en euros, d’une valeur de 184 millions de francs CFA, ont été saisis par les agents du Poste des Douanes de Mpack.

Les gabelous du Poste frontalier de Mpack ont arrêté un homme de nationalité bissau-guinéenne vendredi. En effet, au cours du contrôle de son véhicule les douaniers ont repéré au niveau du porte-bagage, une boite au conditionnement suspect, dont l’ouverture a révélé des paquets de billets noirs en euros.



Le suspect avouera en être le détenteur et précise être commis par un de ses compatriotes pour se rendre dans un pays limitrophe, aux fins de faire laver les billets noirs. Il a été mis à la disposition de la Justice selon la Douane et l’enquête suit son cours.



Les billets noirs sont répartis en 520 billets de 500 euros, 400 billets de 50 euros,25 billets de 20 euros et 13 billets de 5 euros. Ce qui représente une valeur de 184 millions de francs Cfa.