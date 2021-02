jeudi 25 février 2021 • 268 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La campagne de vaccination contre le Covid-19, officiellement démarrée mardi au Sénégal, se poursuit sur toute l’étendue du territoire national, avec un total de 4087 personnes vaccinées à la date du mercredi 24 février, a-t-on appris du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Selon le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, également porte-parole dudit ministère, 4.005 personnes ont été vaccinées dans la journée de mercredi, en plus des 82 premières personnes qui ont reçu leur dose mardi.



Après le démarrage de la campagne de vaccination à Dakar, Kaolack, Matam, Saint-Louis et Thiès, les autres régions vont suivre, selon le docteur Ndiaye.



Les régions de Sédhiou, Fatick, Kaffrine, Louga et Ziguinchor vont démarrer jeudi, en attendant celles de Tambacounda, Kédougou, Diourbel et Kolda où la campagne de vaccination est prévue pour débuter lundi.



Le chef de l’Etat, Macky Sall, va pour sa part se faire vacciner ce jeudi, à partir de 15 heures, dans la salle des banquets du palais de la République.



Le Sénégal a officiellement entamé mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, après la réception de 200.000 doses de vaccin de la firme chinoise Sinopharm.



Le pays compte désormais au total 33.741 cas positifs, 28.112 guéris et 4.776 patients sous traitement, selon un dernier décompte officiel datant de ce jeudi.

