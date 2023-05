mercredi 24 mai 2023 • 147 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au moins, 48, 3 % des coups d’Etat militaires ayant abouti dans le monde depuis 1950 ont été localisés sur le continent africain, a souligné l’ancien président de la Commission nationale des droits de l’homme du Nigeria, Chidi Odinkalu.

Intervenant à la conférence internationale consacrée aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ouverte lundi dans la capitale gambienne, le militant nigérian des droits de l’homme a fait remarquer que 169 tentatives de coup d’Etat ont été répertoriés en Afrique de l’Ouest, depuis 1950.



Le Burkina Faso a enregistré le plus grand nombre de coups d’État sur le continent, avec huit réussis sur neuf, suivis du Bénin et du Nigeria, a laissé entendre le juriste.



Il a ainsi appelé à ne pas considérer les coups d’Etat militaires comme des schémas pouvant favoriser la restauration de la démocratie, alors que le continent africain cherche des solutions à l’incursion des militaires sur le champ politique.



Il ne faut pas faire du coup d’Etat une ‘’illégalité auto-légalisante’’, a-t-il averti.



Il s’est élevé contre les difficultés liées à l’efficacité des cadres juridiques de prévention de l’incursion des militaires.



Chidi Odinkalu a dans le même temps dit que la condamnation des soldats ayant empiété sur l’espace démocratique devrait être étendue aux ‘’aventuriers politiques, auteurs de coups d’Etas constitutionnels et politiques à travers des ordonnances judiciaires pour l’allongement des mandats et la subversion des constitutions nationales’’.



Au troisième jour de la conférence internationale de Banjul sur le thème de la tolérance zéro aux changements de gouvernement, les participants planchent entre autres sur le rôle des juridictions nationales et de la juridiction communautaire dans la protection des droits humains et sur l’environnement juridique de l’intégration de la CEDEAO.



La conférence internationale organisée au Centre internationale de conférence Dauda Kairaba Jawara de Banjul à l’initiative de la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest, s’achève jeudi.



APS