iGFM - (Dakar) Barthélémy Dias n’a pas ménagé Abdoulaye Diouf Sarr hier samedi, lors de son passage à Yoff. Ce dernier les a chargés, à son tour, lui et son mentor Khalifa Sall de Taxawu.

«Plus de 600 milliards de budgets cumulés bazardés depuis 2009, ils n’ont rien fait de concret. Ceux-là, taxawugnu Dakar, dagno tardel Dakar ((ils ne sont pas au chevet de Dakar, ils ont retardé Dakar)», a tonné hier le maire sortant de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr. «C’est pourquoi nous, nous vous apportons notre programme "Dakar Bu Bess" (un nouveau Dakar) avec une nouvelle gouvernance, inclusive», enchaine-t-il.



Et par rapport à ce mode de gouvernance, Diouf Sarr explique aux populations qu’elles seront consultées, leurs doléances prises en compte avant la confection des budgets. «Nous vous consulterons d’abord pour connaître vos préoccupations par le biais d’une conférence territoriale. C’est cela une gouvernance inclusive», a déclaré le candidat à la mairie de Dakar.



Et de révéler: «Depuis 10 ans il y a un fonds pour les femmes, les jeunes, les artisans, les entrepreneurs. Mais ceux qui le savent ne sont pas nombreux. Ils utilisent ces fonds entre eux, et les dakarois n'en savent rien. Nous, nous mettrons en place un fonds pour tous ceux qui veulent travailler : les femmes, les jeunes, les artisans, les tailleurs etc.»