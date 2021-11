lundi 15 novembre 2021 • 198 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Plus de la moitié du patrimoine de l’Etat est vétuste. L’information a été donnée par le ministre des Finances et du Budget à l'Assemblée nationale.

Abdoulaye Daouda Diallo, l’argentier de l’Etat, qui faisait face au députés ce lundi pour défendre le projet de loi sur la création de la société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’Etat a indiqué que le parc de l’Etat est constitué de 1695 bâtiments identifiés (Compte non tenu des écoles et autres infrastructures publiques).



Mais problème, 67% de ce patrimoine est vétuste. «Et sur ces 67%, 11% sont dans un état très vétuste. Voilà la situation du patrimoine que nous avons.» Il indique que l’Etat continue à recenser les immeubles qui seront au fur et à mesure intégrés dans la comptabilité patrimoniale de l’Etat.