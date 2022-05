dimanche 1 mai 2022 • 821 lectures • 2 commentaires

iGFM - Une très triste nouvelle en ce jour où certains sénégalais fêtent la Korité. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans un grave accident à Sibassor.

Six (6) morts et douze (12) blessés dont deux graves. C’est le bilan d’un grave accident survenu à hauteur de Sibassor à l’entrée de Kaolack. Il s’agit d’une très violente collision entre un bus en provenance de Dakar et un car Ndiga Ndiaye. Le choc s’est produit aux environs de 5 heures du matin.



Toutes les victimes se trouvaient, selon la Rfm, dans le car «Ndiaga Ndiaye» qui assure la navette entre Dakar et Porokhane. Parmi les corps sans vie, se trouve celui d’un enfant de moins de 2 ans. Les pompiers ont dû employer les gros moyens pour extraire les corps sans vie et les blessés pour les transférer à l’hôpital Elhadj Ibrahima Niass de Kaolack.



Le chauffeur du bus est, quant à lui, dans les locaux de la gendarmerie Gandiaye.