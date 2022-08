jeudi 4 août 2022 • 233 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) En attendant la publication des résultats officiels du scrutin du 31 juillet, sur toute l’étendue du territoire, la jeunesse République de Podor savoure sa large victoire sur l’opposition. Dans une note reçu à iGFM, le Coordonnateur de la C Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de Podor estime que cet exploit confirme les propos d'Abdoulaye Daouda Diallo qui avait attribuè le titre foncier de Podor à Macky Sall.

«Les élections législatives du 31 juillet 2022 viennent de confirmer les propos de Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, tête de liste départementale à podor de la coalition Benno Bokk Yakaar. En effet il affirmait que ce département est le titre foncier de son Excellence le Président Macky SALL», dit-il.

Ndiaye Djigo ajoute : «Cette métaphore non fortuite bien que souvent péjorativement interprétée signifie juste que le département de Podor sait, a su et saura toujours reconnaître le travail titanesque de Monsieur le Président de république son excellence Macky SALL. Aussi la population de Podor lui rend 91 655 merci dans les urnes. 91 655 voix on été versé dans le camps de BBY».

Le coordonnateur de la Cojer Podor salue par ailleurs, le travail «remarquable de Abdoulaye Daouda Diallo , le Cheikh Oumar Anne , les responsables de la coalition», qui selon lui, ont permis de decrocher deux fauteils de deputès au niveau départemental et 2 autres au niveau national.

Dans ledit communiquè, les jeunes republicains denoncent par ailleurs, ce qu’ils appellent « une stigmatisation de la région du nord par les manipulateurs du pastef qui veulent faire croire au monde entier que le fouta est un petit village non significatif. Ils font exprès de mentir sur les chiffres en publiant de fausses données. Nous rappelons que Podor est un département plus grand que beaucoup de régions.De plus, il faut noter que quasiment tous les ressortissants du fouta sont inscrits au fouta. Et pourtant Ousmane sonko qui na rien fait , qui n’a rien réalisé à Ziguinchor a gagné largement dans le sud. Ils préfèrent chanter leur patriotisme là où il veulent et ailleurs crier au vol.Cette forme de faire la politique doit s’arrêter», disent-ils.

«Nous demanderons au prochain président de l'Assemblée qui sera issu certainement du camp de Bonno Bokk Yakaar selon les tendances réelles, de régler cette dangereuse pratique qui vise à manipuler tout un peuple et de surcroît à stigmatiser tout un terroir de dignes sénégalais. Que cette opposition manipulatrice accepte de perdre dans la dignité au lieu de se verser dans la stigmatisation », plaide Ndiaye Djigo et ses collegues.