mardi 17 août 2021

iGFM - (Dakar) Le ministère de la Santé vient de faire le point sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal. Les statistiques du jour confirment la baisse progressive des cas d'infection.

Sur 1979 tests réalisés, 148 personnes ont été positives à la covid-19. Soit un taux de positivité de 7,48%. Il s'agit de 26 contacts et 122 cas communautaires.



Par ailleurs, 480 patients ont été déclarés guéris, 54 cas graves internés en réanimation et 14 nouveaux décès ont été enregistrés hier lundi.



A ce jour, 71.002 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 54.870 patient guéris 1625 décès et 14506 sous traitement. Par ailleurs, 1.118.086