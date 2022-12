mardi 6 décembre 2022 • 30 lectures • 0 commentaires

Ce lundi, le Brésil a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant facilement la Corée du Sud (4-1). Une rencontre durant laquelle la joie des Brésiliens après les buts a fait énormément parler. Tite, sélectionneur de la Seleçao, a même dansé avec Richarlison. Critiqué, il a alors mis les choses au point.

Le Brésil a donc rejoint la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde. Face à la Corée du Sud, les coéquipiers de Neymar ont déroulé et se sont imposés (4-1). Sur le terrain, le spectacle était au rendez-vous et les Brésiliens ont pris énormément de plaisir en témoigne notamment l'effusion de joie du groupe après chaque but. Sur celui de Richarlison, il y a même eu une communion avec le banc de touche où on a pu voir Tite danser avec l'attaquant du Brésil.



« Il n'y a eu aucun manque de respect »



« Il n'y a pas d'autre interprétation que le bonheur du but, le bonheur de l'équipe, le bonheur de la performance. Il n'y a eu aucun manque de respect envers l'adversaire ni envers Paulo Bento pour qui j'ai beaucoup de respect », a-t-il ensuite ajouté, écartant tout manque de respect envers la Corée du Sud.