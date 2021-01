mercredi 13 janvier 2021 • 383 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d’Odontologie a réagi. Ce, suite à la polémique suscitée par l’annonce de l’utilisation de l’argent collecté pour SOD, «pour les œuvres sociales et médicales».

Après la polémique déclenchée par son premier communiqué, l’Amicale des étudiants de la faculté de Médecine, de pharmacie et d’odontologie a réagi. «L’essentiel de l’argent initialement collecté sera utilisé pour les œuvres sociales et médicales au bénéfice de toute la population sénégalaise en guise de reconnaissance après l’évacuation et la prise en charge complète de SOD», disait-elle dans son communiqué de presse de la matinée. Elle vient de tenir un nouveau discours.

Dans un nouveau communiqué parcouru par iGfm, ladite amicale «précise que l’idée d’utiliser l’argent à des fins sociales et médicales était une éventualité qui ne pouvait se faire qu’avec l’aval du concerné». C’est-à-dire SOD. Le président de l’amicale, Mohameth Kébé, dans son communiqué, a déclaré que tous les montants récoltés «ont été reçus par l’intéressé lui-même ou par le collectif de collecte, constitué de son entourage, d’étudiants de sa promotion et de sénégalais de bonne volonté.»