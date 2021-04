lundi 12 avril 2021 • 2444 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Adji Sarr, actrice principale d’une série télévisée. « Mbiling Mbalang » ! La bande annonce est déjà devenue virale. « L’actrice principale, appelée Adji Sarr dans le film n’a rien à voir avec la masseuse qui accuse Ousmane Sonko de faits de viols répétitifs et menaces de mort mais, le rôle qu’elle y incarne pourrait faire penser que le réalisateur s’est inspiré de l’histoire opposant le leader de Pastef à la masseuse la plus célèbre au Sénégal.

En effet, dans la bande annonce, on voit une belle jeune dame, aux formes bien dessinées qui, s’activant dans le métier de massage, utilise des trucs et des astuces pour soutirer de l’argent aux hommes qui courent derrière elle.



Joint au téléphone par EMEDIA, l’un des acteurs, en l’occurrence le comédien Sanex est formel. « Cette série ne parle pas de Adji Sarr. C’est une série qui traite des faits de la société. Elle n’a rien à voir avec cette affaire. Cette œuvre n’appartient même pas au groupe « Soleil Levant » mais plutôt à l’un des neveux de Aziz Niane. Nous voulons juste le soutenir. Les Sénégalais verront que la série n’a rien à voir avec l’histoire ou la vie de Adji Sarr. La bande annonce a été ainsi montée pour la recherche du buzz ».



Il poursuit : « personnellement, depuis que cette affaire a éclaté, je n’en parle pas ; ma famille n’en parle pas. Personne n’en parle dans notre groupe. C’est une affaire qui ne nous concerne pas. Jamais, je n’ai accepté à ce qu’on me pose des questions sur cette affaire. »

C’est devenu un rituel au Sénégal. Pendant le mois de ramadan des séries humoristiques, inspirées de la vie quotidienne des sénégalais, sont diffusées dans les différentes télévisions de la place. Déjà, les publicités de ces Sketchs ont démarré.