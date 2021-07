dimanche 4 juillet 2021 • 284 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, Abdoul Mbaye continue d’être la cible d'attaques répétées après sa dernière sortie pour contester la hausse du budget annoncée par le ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo. Pour le leader du parti, Manko Wattu Sénégal, «la sortie de l’ancien premier ministre est motivée par la haine viscérale» qu'il nourrit pour Macky Sall.

«Cet homme est un pur cancre qui ne connait rien du fonctionnement d’une administration et du montage d’un budget national. C’est le Président de la république qui l’a tiré vers le sommet, mais malheureusement, il nourrit aujourd’hui une haine lourde envers son ancien chef, ce qui lui vaut ses errements et ses sorties maladroites qui sont indignes d’un ancien Premier Ministre », a répliqué le responsable de Manko Wattu Sénégal.



Ousmane Faye qui assimile Abdoul Mbaye à un mauvais donneur de leçons, a estimé par ailleurs, que la réponse servie par les dirigés par Abdoulaye Daouda Diallo sont techniques et accompagnées d’arguments convainquants.



« Après les lourds investissements et le travail acharné des autorités après le passage du Covid, force est de constater qu’on se dirige vers une embellie financière et budgétaire que les méchants ne peuvent digérer. Tout le monde a vu ces flux de financements des bailleurs vers le Sénégal qui témoignent de la confiance des partenaires et de la stabilité de notre économie. Mais quand on s’appelle Abdoul Mbaye et qu’on a de la pierre au cœur, on ne peut pas admettre les résultats brillants réussis par Macky Sal et son régime », dixit Ousmane Faye.



Selon le patron de MWS, Abdoul Mbaye à travers ses sorties répétées et injustifiées, cherche sans succès à noircir le bilan reluisant du régime de Macky Sall qui laisse entrevoir des lendemains heureux.

Le défenseur d'Abdoulaye Daouda Diallo n'hesite pas à traiter le patron de l'ACT de traître et de rancunier.

Birame NDOUR