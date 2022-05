dimanche 1 mai 2022 • 926 lectures • 2 commentaires

Depuis jeudi dernier, la question de la rentabilité du Train Express Régional fait débat. Abdou Ndéné Sall, le Directeur général de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Ter (Sen Ter) est monté au créneau.

Lors de la conférence de presse du gouvernement, tenue le jeudi dernier, le ministre des transports avait révélé que le Train Express régional a généré 3 milliards de francs Cfa en 100 jours d’exploitation. Un chiffre qui, après calculs, a suscité débat. Car pour certains de nos concitoyens, le Train express régional est loin d’être rentable et risque de ne jamais l'être.



«Après 100 jours, le chiffre d’affaires (NB: vente de tickets est différent de bénéfice encore une fois) est égal à 3milliards donc l’année ça va être approximativement 13 milliards de chiffre d’affaires, au meilleur des cas, le résultat net serait de 13millards - 50,750 milliards= - 37,75 milliards soit une perte de 37,75 milliards. Comme Air Sénégal, le TER aussi sera sous perfusion et ne sera jamais rentable. Je dis bien jamais», a déclaré l’économiste Khadim Bamba Diagne dans une tribune.



Mais, pour le Directeur général de la Sen Ter, il faut voir les choses sous un autre angle. Il a expliqué, sur la Rfm, que dans notre pays, «la congestion à Dakar et ses externalités négatives font 100 milliards de pertes, annuellement sur l’économie du pays.» Le Ter va, selon lui, contribuer à compenser au mois de 50 milliards ces pertes induites par les bouchons à Dakar. «Si tu mets 50 milliards de profits annuels sur le Ter ça compense l’ensemble des dépenses du Ter», indique-t-il.



Et d’ajouter : «Dans le secteur des transports, dans le monde entier, même dans les pays très avancés, les recettes ne couvrent que 30% du trafic.»