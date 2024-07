mercredi 3 juillet 2024 • 985 lectures • 2 commentaires

Landing Mbessane Seck, alias Kilifeu, est aujourd'hui l'invité de iGFM-TV. Avec l’artiste et activiste, nous abordons l'actualité chaude du pays, notamment les polémiques qui entourent le premier ministre Ousmane Sonko. Une occasion pour lui aussi, qui vient d'une tournée avec le ministre de l'agriculture, de souligner les efforts faits dans le domaine. Kilifeu a aussi tenu à fustiger le comportement de l'ambassadeur du Sénégal en France qu'il accuse d’avoir «saboté» la visite du Pr. Diomaye en France.

