En conseil des ministres, ce mercredi, le chef de l'Etat a entériné de nouvelles nominations au niveau de la police et au ministère des Mines. Ci-dessous lesdites nominations.

Monsieur Mamadou NDAO, Inspecteur des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur général du Fonds de Solidarité nationale au Ministère du Développement Communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;



Madame Roseline Anna Coumba MBAYE, Ingénieur Géologue, précédemment Directeur des Mines et de la Géologie, est nommée Directeur général des Mines au Ministère des Mines et de la Géologie ;



Monsieur Mouhamadou NDOUR, Ingénieur Géologue, précédemment Chef de Service régional des Mines et de la Géologie de Tambacounda, est nommé Directeur des Mines au Ministère des Mines et de la Géologie ;



Monsieur Abou SOW, Ingénieur Géologue, est nommé Directeur de l’Exploitation minière artisanale et à Petite Échelle au Ministère des Mines et de la Géologie ;



Monsieur Ibra SECK, Ingénieur Géologue, précédemment Chef de Service régional des Mines et de la Géologie de Saint Louis, est nommé Directeur des Carrières au Ministère des Mines et de la Géologie ;



Madame Rokhaya SAMBA, Docteur ingénieur en Géologie appliquée, précédemment Directeur de la Prospection et de la Promotion minière, est nommée Directeur de la Géologie au Ministère des Mines et de la Géologie ;



Monsieur Alassane NIANE, Commissaire de Police Divisionnaire, est nommé Directeur de la Formation de la Police Nationale, en remplacement du Commissaire de Police Divisionnaire Ousmane GUEYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Ndiarra SENE, Commissaire de Police Divisionnaire, est nommé Directeur de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants, en remplacement du Commissaire de Police Divisionnaire Ibrahima DIOP, appelé à d’autres fonctions.