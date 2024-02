lundi 19 février 2024 • 2546 lectures • 9 commentaires

Actualité 4 jours Taille

L’affaire fait grand bruit. L’artiste Guinéen, Soul-Manamba, a eu une altercation à l’Aéroport de Dakar avec la police sénégalaise, dans la nuit du dimanche au lundi. Le ministre des affaires étrangères de la Guinée qui était en Éthiopie, a réagi.

Le Dr Morissanda Kouyaté, Ministre des affaires étrangères de la Guinée Conakry explique que tout est parti du fait que Mme Soul Manamba ne pouvait pas répondre à la question rituelle des policiers qui demandaient l’adresse à laquelle elle serait à Dakar. Mais, il informe que tout est rentré dans l’ordre. L’affaire ayant été réglée à l’amiable.



«Après les explications des deux parties j’ai proposé au couple Soul-Manamba de choisir entre porter plainte avec l’assistance de notre ambassade ou régler à l’amiable étant donné qu’il a aussi commis des erreurs notamment les fameux refus d’obtempérer et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions. Le couple a choisi le règlement à l’amiable. C’est ce qui vient de se faire», a expliqué le ministre.



Il a aussi lancé un appel à ses concitoyens, leur demandant, au cours de leurs voyages, de rester calmes et «évitez d’avoir des altercations avec la police et la douane». «Ils seront toujours prêts à sortir leur “arme fatale” qui est l’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions», dit-il, promettant de mettre fin à ces tracasseries policières au Sénégal vis-à-vis des guinéens.



Pour l’instant, les autorités sénégalaises n’ont pas publiquement réagi sur la question.





PUBLICITÉ