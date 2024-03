jeudi 21 mars 2024 • 1199 lectures • 2 commentaires

En cette fin de campagne électorale, Anta Babacar Ngom a choisi de prendre sa plume pour envoyer un message à Me Abdoulaye Wade. Il a soumis une requête au secrétaire général national du parti démocratique sénégalais. Ci-dessous sa correspondance.

Monsieur le Président,



Je vous adresse cette lettre en ma qualité de candidate déterminée à remporter l'élection présidentielle du 24 Mars 2024, avec une vision moderne et adaptée aux besoins actuels du Sénégal. Mon admiration pour votre engagement historique envers notre pays et les principes d'égalité et de justice sociale m'inspire profondément. Votre parcours a préparé le terrain pour une nouvelle génération de leadership prête à relever les défis contemporains de notre nation.



La non-participation du Parti Démocratique Sénégalais à cette élection présidentielle est une épreuve pour la diversité et le pluralisme, valeurs que vous avez toujours chéries. Pour perpétuer l’esprit de votre engagement, je sollicite votre soutien, non seulement en tant que symbole de notre combat commun pour la justice et l'équité, mais également comme un appui politique vital pour mener à bien cette élection.



Avec un programme cohérent, audacieux et volontariste, conçu pour répondre aux exigences de notre temps, je m'engage à diriger le Sénégal vers une ère de prospérité, d'innovation et d'inclusion. Mon projet pour notre pays est ancré dans une compréhension profonde des défis actuels et futurs, avec une attention particulière à l'éducation, la santé, l'économie, la protection de notre environnement et l’équité territoriale, garantissant ainsi un avenir durable pour toutes et tous.



Votre soutien personnel et celui de vos partisans représenterait une force formidable pour notre ambition et un signal fort à la Nation dans son aspiration au « Sopi ». Un changement porté par une candidature qui, tout en s'inspirant de vos actions et de votre vision, est résolument tournée vers l'avenir, prête à défendre les droits et le bien-être de tous les Sénégalais sans exception.



Loin de l’immobilisme, de la violence ou de l’esprit aventurier, je suis convaincue que notre collaboration peut marquer un tournant historique pour le Sénégal, illustrant l'importance vitale de l'adaptation et de l'innovation dans le respect de nos valeurs communes. Ensemble, nous avons l'opportunité de démontrer que le leadership éclairé, compétent et responsable est la clé d'un avenir prometteur pour notre pays.



Je suis à votre disposition pour discuter de notre vision commune et explorer comment, avec votre soutien, nous pouvons aller vers la victoire au grand profit du Sénégal.