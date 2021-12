mardi 7 décembre 2021 • 129 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'Imam de la Grande mosquée de Marsasassoum Imam Khaoussou Dramé s’est exprimé sur le pont de Marsasassoum.

"Je félicite son excellence le Président de la République du Sénégal Macky Sall. Je remercie aussi Monsieur Macky Sall par ce qu’il a tenu sa promesse concernant la construction du pont de Marsassoum. Il avait lancé des travaux des routes allant de Sédhiou jusqu’à Marsassoum, Diéban dans le département de Bignona. Grace à la réalisation de ces projets, nous pouvons faire maintenant le trajet Marsassoum–Sédhiou en 30 minutes sans aucune difficulté. Cette route a rallié le pont de Marsassoum qui vient d’être achevé. Ce pont construit à hauteur de plus de 20 milliards Francs CFA a été bien fait. C’est vraiment un joyau. Le vice président de l’association des oulémas et chefs religieux de la contrée du Diasing ,par ailleurs porte parole de l’association estime que la construction de ces routes et de ce pont a crée un désenclavement total au niveau des régions Sédhiou, Kolda et Zinguinchor. Car, la route qui mène à Marsassoum vers le pont est désormais un raccourci pour les populations".