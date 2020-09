dimanche 6 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM – (Dakar) Après les dégâts matériels, les dégâts humains. Les pluies qui se sont abattues sur Dakar ont causé la mort d’un jeune adolescent à Guinaw Rail. Le corps sans vie a été retrouvé dans les eaux, sous le pont du Train express.

Guinaw Rail n’est pas en reste. La cité a été inondée par les fortes pluies d’hier samedi. Malheureusement, un jeune homme a été repêché dans les eaux, sous le pont du Train Express régional se trouvant dans cette localité.

Pape NdiaméDieng, maire de la commune de Guiinaw rail nord explique : «J’étais de passage vers 9heures pour d’autres raisons. C’est par la suite qu’on m’a informé de ce qui s’est passé. C’est un citoyen qu’on a trouvé dans l’eau. On est en train de trouver ses proches à travers les contacts qu’on a trouvés sur son portable. On s’y attelle avec la police et les pompiers. Il s’appelle Bassirou Sarr. Ils l’ont trouvé dans l’eau », a indiqué l’édile.

Hier, certains alertaient qu’un homme s’est noyé dans les eaux qui ont envahi le pont. Mais, cette version, beaucoup n’y croyaient pas, jusqu’à ce que le corps sans vie ne soit repêché ce matin.

Les populations de la localité appelent l’Etat à bien revoir ses infrastructures, bien les concevoir pour permettre aux populations de pouvoir vaquer à leurs occupations. "Parce que ce tunnel du Ter va servir de canal d’évacuation des eaux et de passage pour les personnes devant entrer ou sortir de Guinaw rail", a indiqué Ousmane Mbengue, délégué du quartier Guinaw Rail sud.

