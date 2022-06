lundi 6 juin 2022 • 180 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) L’église sénégalaise se dit profondément meurtrie par le drame survenu le 25 mai dernier, à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Dans le discours qu’il a prononcé lors de la cérémonie officielle du pèlerinage Marial de Popenguine, l’archevêque de Dakar, mon seigneur Benjamin Ndiaye a témoigné sa compassion et de ses prières aux familles des victimes.

''Nous partageons avec nos concitoyens, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps. C'est ainsi que nous sommes encore, profondément meurtris par le drame survenu à l'hôpital, Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de tivaouane, le 25 mai dernier, avec la mort accidentelle de 11 nouveaux nés. Nous assurons les familles endeuillées de notre compassion et de nos prières, tout en lançant un appel fervent à nous tous à protéger et à promouvoir la vie humaine'', a declarè l'archevêque.

