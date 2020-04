Port du Masque sur les plateaux de télé: Ce qui a été décidé

iGFM – (Dakar) Après discussions, le Conseil national de Régulation de l’audiovisuel (Cnra), le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (Cdeps) et le ministère de l’Intérieur, se sont accordé sur la question du port du masque sur les plateaux de télé.

Ainsi, le port du masque ne sera pas obligatoire si, en plus des animateurs le plateau ne compte pas plus de cinq personne et si la distanciation physique d’au-moins un mètre entre les participants de l’émission est respectée.

Pour rappel, le ministère de l’Intérieur, se fondant sur son arrêté prescrivant le port obligatoire de masque de protection dans certains lieux durant l’état d’urgence, avait exigé hier dimanche le port du masque sur plusieurs plateaux de télé. Ce qui n’a pas été du gout des responsables de ces chaines privées qui ont ensuite saisi le Cnra et le Cdeps.

«Le Cnra et le Cdeps ont été saisis par les entreprises sur l’inapplicabilité de cette mesure, qui ferait du Sénégal une exception dans le monde. Aucune télévision dans aucun pays du monde ne fait porter le masque aux personnes sur un plateau de télévision, animateurs comme invités de l’émission», lit-on dans le communiqué conjoint.