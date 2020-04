Port obligatoire du masque : des dizaines de personnes mises aux arrêts

iGFM – (Dakar) – Les forces de défenses et de sécurité ne badinent pas sur les moyens pour faire respecter le port obligatoire du masque dans les lieux publics et les transports. Elles se déployées dans le pays pour traquer les récalcitrants. Ainsi à Touba et à Thiès des personnes ont été embarquées ou verbalisées pour non respect du port du masque. Selon le journal L’As, la police de Ndamatou (Touba) a arrêté une quinzaine de contrevenants.

Il s’agit de 7 individus et 8 chauffeurs de bus Tata. Ces derniers ont passé presque la journée du mardi dernier dans les locaux dudit commissariat. D’après le journal, les chauffeurs transportaient des passagers qui n’avaient pas porté des masques.

Désormais, si un chauffeur transporte un passager non masqué, c’est lui qui paye l’amende.

IGFM