mardi 18 mai 2021

Société 7 heures Taille

Une domestique de 27 ans, dont on était sans nouvelle depuis cinq jours, a été retrouvée morte, ligotée, lundi soir, dans une maison en construction au quartier HLM Djily à Louga, a appris l'APS de source policière.

La victime a été retrouvée "aux environs de 20 heures, morte, ligotée et les yeux bandés" par des éléments de la gendarmerie de Louga.



Identifiée comme étant Khady Diack, plus connue sous le nom de Khady Badiane, elle avait quitté son domicile jeudi dernier vers 21h pour une promenade, mais n’était pas rentrée.



Sa famille, inquiète de rester sans nouvelle d’elle, a informé les forces de l’ordre et entamé des recherches.



Des éléments de la gendarmerie de Louga, informés de la présence d’un cadavre dans une maison en chantier au quartier HLM Djily, sont allés sur les lieux pour vérification.



Sur place, ils ont retrouvé un corps en état de décomposition très avancé. La victime sera identifiée par un de ses frères présent sur les lieux grâce au bracelet qu’elle portait.



Son corps a été évacué à l’hôpital. La police a ouvert une enquête pour élucider cette affaire.

APS