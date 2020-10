mardi 6 octobre 2020 • 109 lectures • 0 commentaires

Portrait : Serigne Mountakha, l'unificateur

Réputé être « le Khalife de la continuité » et personnalité consensuelle habituée des prêches d’union, Serigne Mountakha incarne pleinement et sans faille le statut du 8e dignitaire de la confrérie mouride. « Détaché des mondanités et doté d’un franc-parler exceptionnel », Serigne Mountakha Mbacké est également Considéré comme un homme de dialogue, cultivé, rassembleur et respectueux de l’orthodoxie mouride. Serigne Mamor Mbacké retrace le parcours exceptionnel de ce Grand érudit de Dieu.

