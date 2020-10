Le président américain a été envoyé à l'hôpital pour quelques jours sur recommandation des médecins. Selon un communiqué de la Maison Blanche, il s'agit d'une mesure de précaution et Donald Trump travaillera depuis l'hôpital de Walter Reed, dans la banlieue de Washington. La première dame, elle aussi touchée par la pandémie, souffre d’une légère toux et de maux de tête.

La cheffe de la majorité démocrate à la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, a exprimé sa sympathie après l'annonce du diagnostic positif au Covid-19 du président Donald Trump. « Aux premières heures du matin on a appris que le président et la première dame étaient infectés par le virus, a-t-elle déclaré, rapporte notre correspondante à Washington, Anne Corpet. Je prie pour eux tout le temps, y compris la nuit dernière, et je continue mes prières pour leur sécurité, leur santé et leur bien être ».

Les réactions contrastées des Américains

À Scranton, ville d'où est originaire Joe Biden mais où il n'a pour l'instant qu'une mince avance dans les sondages, la nouvelle n’a pas surpris grand monde, rapporte notre envoyée spéciale sur place, Carlotta Morteo. « Il l’a bien cherché, estime un homme. Il n'a pas arrêté de dire qu’on avait pas besoin de masques ». « Je prie pour lui, je suis désolée mais il a minimisé le risque, déclare une femme. On l’a vu à des rallyes, à la convention républicaine, entouré de 15 000 personnes qui ne portaient pas le masque. Il n’a pas été un exemple ».







La question quant à la tenue des prochains débats télévisés entre Donald Trump et Joe Biden est posée. Mais dans une Amérique où la vérité semble relative, et les soupçons vis-à-vis des médias et des hommes politiques sont légion, certains comme Bob, ouvrier du bâtiment, électeur démocrate, doutent même de cette information. « Je pense que le président n’a pas le Covid-19, c’est un mensonge, déclare-t-il. Il dit ça pour ne pas avoir à débattre avec Joe Biden puisque il a été annoncé que s'ils ne se comportaient pas correctement, s’ils ne respectaient pas les règles de parole, ils éteindraient les micros et Donald Trump ne veut pas se plier aux règles ».

Mensonge, voire stratégie du camp républicain lui-même, la défiance va bon train et cela ne changera pas grand chose à la dynmanique actuelle, comme le pense Jody, ancien militaire, qui n’est pas fan du président mais votera conservateur. « Juste le fait qu’il ait dit à la frange extrémiste de ses soutiens "soyez prêts après l’élection" lors du dernier débat a suffit à remobiliser sa base mais je pense que cette réthorique est aussi considérée comme dangereuse par le parti, alors si j’étais un de ses conseillers, je dirais qu’il a le coronavirus », affirme-t-il.

Mike, électricien, fervent supporteur de Trump espère surtout que son champion ne développera pas de forme grave du Covid-19. « Je pense qu’il aurait pu faire un peu plus attention : s’il se protège, il protège notre pays, on a besoin de lui », déclare-t-il.

Le sermon de Biden

Après avoir adressé ses vœux de « prompt rétablissement » et ses « prières » à Donald et Melania Trump, le rival du président à l'élection présidentielle, Joe Biden, testé négatif, lui a fait la leçon. « Ce n’est pas une question politique, c’est un vibrant rappel pour nous tous : nous devons prendre ce virus au sérieux. Il ne va pas disparaitre automatiquement. Nous devons faire notre part et être responsable. Ce qui signifie suivre la science, écouter les experts. Nous laver les mains, conserver des distances physiques. Cela signifie porter un masque en public et encourager les autres à le faire. Cela veut dire avoir une obligation de porter le masque au niveau national ».

En creux, le candidat démocrate dénonce bel et bien l’attitude du président qui, pendant des mois, a minimisé les risques, n’a porté le masque qu’en de très rares occasions et a organisé de nombreux meetings. Les rôles sont désormais inversés dans la campagne. Donald Trump qui moquait les précautions excessives de Joe Biden est désormais contraint de rester chez lui tandis que le candidat démocrate parcourt le pays.

Peu après l'annonce de son test négatif, l'équipe du candidat démocrate a ainsi annoncé qu'il maintenait un voyage de campagne prévu dans le Michigan. L'ancien vice-président de Barack Obama doit en effet se rendre à Grand Rapids, dans cet État du Midwest que Donald Trump avait remporté en 2016.

Changement de cap pour la campagne Trump

L'annonce du test positif de Donald Trump au coronavirus a forcé son équipe à adapter le format de sa campagne pour la présidentielle. « Tous les événements de campagne précédemment annoncés et impliquant la participation du président sont actuellement en train d'être transformés en événements virtuels ou sont temporairement repoussés », a écrit un responsable de la campagne, Bill Stepien, dans un communiqué.

Il a également précisé que les événements impliquant la famille du président étaient eux aussi « temporairement repoussés », tandis que le vice-président Mike Pence, testé négatif au Covid-19 vendredi 2 octobre au matin, allait lui continuer à faire campagne. Tous les autres événements seront évalués au cas par cas.

