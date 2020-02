Position ferme du Sénégal sur l’homosexualité – Macky 2012 félicite le Chef de l’Etat

iGFM – (Dakar) La conférence des leaders de Macky 2012, avec à sa tête le coordonnateur Mamadou Moustapha Diagne félicite le Chef de l’Etat qui a réaffirmé sans équivoque la position du Sénégal sur sa législation portant actes contre nature. Cette posture constante du Président Macky Sall rassure le peuple sénégalais qui, une fois de plus est conforté dans son choix judicieux et souverain de Février 2019. Macky 2012 se réjouit fortement du leadership affirmé du Président Macky Sall qui rend á notre diplomatie sa vitalité et ses lettres de noblesse.

Les visites officielles du Président turc, du premier ministre canadien et du secrétaire d’Etat américain montrent á suffisance que le Sénégal est au cœur du dispositif géopolitique mondial. Macky 2012 demande au gouvernement d’intensifier ses efforts et aux populations de redoubler de vigilance, face á la recrudescence de la violence sous toutes ses formes : banditisme, criminalité, viol, pédophilie, cybercriminalité etc..C’est pourquoi notre coalition approuve et salue le durcissement de la loi sur le viol et la pédophilie.

La conférence des leaders s’engage dans la restructuration de Macky 2012, impératif majeur qui permettra certainement de repositionner la coalition mère du Président dans l’échiquier politique. En conséquence elle appelle tous les partis et mouvements á retourner á la base, á convoquer régulièrement leurs instances et á se massifier pour mieux accompagner le Président Macky Sall dans son action quotidienne en faveur des sénégalais.

IGFM