Abdoulaye Bibi Baldé n’est plus Directeur général de La Poste. L’ex ministre de l’Agriculture vient de s’exprimer, suite à son remplacement acté par le Chef de l'Etat.

«Chers Postières et postiers certes, aujourd’hui, il existe une tension de trésorerie dans les centres d’exploitation, mais des dispositions sont en train d’être prises de concert avec les services étatiques concernés, pour palier à ce problème», a-t-il indiqué dans une tribune postée sur les plateformes numériques.



Il annonce que l’État procédera dans les meilleurs délais au paiement de la rémunération du service public pour un montant juste et conforme aux pertes subies par notre entité durant ces dernières années.



Le désormais ex Directeur général de La Poste a remercié le Président de la République qui l’a maintenu à la tête de la Poste durant les trois (3) dernières années, tout en félicitant Mohamadou Diaité nouveau Directeur général de la Poste à qui il souhaite plein succès dans ses nouvelles missions.



«Pour ma part, je reste fortement attaché au service de mon pays et je demeure à la disposition du Chef de l'Etat pour d'autres challenges», dit-il.