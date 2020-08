Potou : les producteurs horticoles réclament du matériel agricole et des semences

iGFM – (Dakar) – Les producteurs horticoles de la zone des Niayes réclament plus de considération de la part des autorités étatiques. Après s’être débrouillés pour assurer une bonne production horticole en période de pandémie de la Covid 19 sans aucune assistance de l’Etat, ils considèrent que le moment est venu pour eux de bénéficier du soutien de l’Etat pour mener à bien leurs activités et assurer une autosuffisance en produits horticoles. Ils se sont toute fois félicités de la bonne campagne de commercialisation et du respect des mesures de gel des importations. Selon Maoda Ka, jeune producteur horticole à Potou, jamais une campagne de commercialisation de l’oignon et de la pomme de terre n’a été aussi fructueuse.

« Malgré cela, les besoins en magasins de stockage, d’engrais, de chambres froides et de matériels agricoles sont réels. A l’instar des autres producteurs agricoles, l’Etat doit être plus regardant sur ce qui se fait dans la zone des Niayes. Nous sentons la présence des autorités qu’au moment de la commercialisation des produits pour fixer les prix et prendre des mesures sur le gel des importations. Cette situation n’est pas pour encourager les producteurs horticoles. Nous nous félicitons toute fois de cette présente campagne de commercialisation des produits horticoles. Une bonne partie de la production a été achetée par l’Etat pour son soutien aux populations dans le cadre de l’aide alimentaire. Cette mesure a permis aux producteurs de réaliser une bonne vente », a déclaré Maoda Ka dans un entretien accordé à Igfm.

IGFM