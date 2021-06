mardi 29 juin 2021 • 60 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un groupe de fossiles politiques refusant de mourir a, à travers une résolution mal rédigée sans considérant, choisi Sidiki KABA comme étant leur candidat pour la mairie de Tambacounda.

Ils évoquent une unanimité qui ne depasse pas le bout du salon dans lequel, quelques responsables acquis à sa cause ou contraints à signer ont réalisé ce putsch contre le peuple de Tambacounda et toute sa jeunesse qui avait montré lors de l´arrivée du President où était leur penchant. Comment parler d´unanimité lorsque Mamadou Kassé, Dg de la SICAP SA, Mame Balla Lo, Maire de Tambaciunda, Sina Cissokho President du Conseil départemental de Tambacounda, Deo Cissé et Mawdo Diallo, Chargés de mission à la Présidence de la République, Thierno Arabiyou Diallo, les 13 partis de Benno Bokk Yaakar, le Rewmi, le PLD, entre autres, ne sont pas signataires. Le Délégué régional, soit disant, serait-il réduit à un Délégué de quartier?



90% des personnes ayant signé cette honte ont voté contre Macky Sall au premier et au second tour de l´élection présidentielle de 2012. Sachons raison garder.

L'image est pathétique et les signataires de cette résolution, d´illustres inconnus au bataillon des grandes conquêtes. De 2014 à nos jours, aucune activité politique n'est enregistrée en leur nom excepté Sidiki KABA, leur choix.



La visite du Président Macky SALL à Tamba a démontré que Mamadou KASSE est une réalité politique incontournable à Tambacounda et une demande sociale dans un contexte marqué par la question de l´avenir de nos municipalités. Depuis ce jour, Sidiki et ses sous-fifres ne dorment plus. Ils veulent prendre leur revanche sur le jeune Mamadou KASSE qui les a tous littéralement humilié car ayant réussi une mobilisation exceptionnelle pour accueillir son seul leader politique en l'occurence le Président Macky SALL.

Au moment où toutes les communes du Sénégal souhaiteraient avoir des maires jeunes pour impulser leur localité au-devant du développement, à Tambacounda, un groupuscule de dinosaures politiques veut se maintenir au pouvoir local pour prétendre avoir une influence nationale. Si seulement leur voeu se concrétise, la commune de Tambacounda sera encore la risée du Sénégal car ayant probablement élu le plus vieux Maire du Sénégal. Triste record. Avec tout ce que Tambacounda regorge de jeunes cadres, confier les destinées de cette belle commune à un conglomérat de viellots retraités depuis Methusalem, serait une insulte pour la population. Pour rappel, ce même Sidiki Kaba avait déclaré sur la RTS en 2013 qu'il ne voulait aucun mandat électif à Tambacounda. Aujourd'hui, au nom d´intérêts inavoués, il se barricade derrière une association d'intérêt économique pour valider sa candidature. La consternation est nationale face à cette forfaiture qui ne passera pas. Nous en appelons à notre leader le President Macky SALL pour arrêter cette énième offense d´un homme à qui il a tout donné et qui ne partage rien même à son âge.



Khadim GUEYE

APR Authentique

Souten de la candidature de Mamadou KASSE