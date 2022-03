Pour « la qualité de ses prestations », Aïda Samb, lauréate du prix Massa

vendredi 18 mars 2022 • 320 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Du 5 au 12 mars 2022 s'est tenu en Côte d'Ivoire, la 12e édition du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA). Le palais de la Culture de Treichville a accueilli plus de 35 000 visiteurs par jour, plus de 50 artistes locaux, plus de 20 artistes africains, 20 artistes venant des autres continents, 400 experts culturels nationaux et internationaux, 200 spectacles, entre autres activités.

Représentant le Sénégal, la petite-fille de Samba Diabaré Samb, Aïda Samb, pour ne pas la nommer, a été reconnue lauréate du prix MASA, pour la qualité de ses prestations.

Pour rappel, le MASA est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Il a une mission régalienne qui consiste à apporter un soutien pour la création et la production de spectacles de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde, la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles et le développement du secteur des arts de la scène (Musique, Théâtre, Danse), relevant du continent africain.

Publié par Mame Fama GUEYE editor