lundi 22 novembre 2021

iGFM (Dakar) Invité du magazine "Talents d’Afrique’" sur Canal+, lundi soir, le vice-capitaine du Cameroun, Michel Ngadeu, a déclaré que sa sélection souhaite affronter le Sénégal lors des barrages pour le Mondial 2022;

"S'il y a une équipe à éviter, ce serait l'Algérie. Mais s'il y a une équipe avec laquelle nous souhaitons jouer pour les barrages, ce serait le Sénégal, car nous avons l'habitude de gagner face à cette équipe", a-t-il affirmé. Selon lui, "l’adversaire idéal, c’est le Sénégal", a ajouté le défenseur central des Lions indomptables.

A rappeler que le Cameroun a battu la Côte d’Ivoire 1-0, mardi dernier, pour se qualifier aux barrages. Le Sénégal, placé dans le groupe du Togo, du Congo et de la Namibie, trois équipes éliminées de la CAN 2021, a signé cinq victoires et un nul, pour terminer à la première place.

La date du tirage au sort pour les barrages du prochain Mondial sera connue cette semaine, à l'issue de la réunion de la CAF, au Caire. Quant aux barrages, ils auront lieu en mars 2022.