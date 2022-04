"Pour moi, Habib est l'un des plus grands musiciens au monde !"

lundi 25 avril 2022 • 274 lectures • 0 commentaires

Disparu il y a quatre ans, jour pour jour, Habib Faye reste, à ce jour, l’un des musiciens sénégalais et africains les plus réputés dans le monde. Son incroyable talent de bassiste, particulièrement, mais également sa polyvalence, son audace et sa générosité dans le partage artistique ont fait de lui une source intarissable d’inspiration.

Publié par Daouda Mine editor