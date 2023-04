samedi 15 avril 2023 • 92 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "L'homme est la mesure de toute chose". Cette locution prêtée au sophiste grec Protagoras, qui nous place dans une perspective à fois simpliste et relativiste, voulant faire de chacun de nous le détenteur de sa propre vérité, cache mal la réalité d'un monde de plus en plus complexe.

Nous pourrions évoquer sans prétendre a l'exhaustivité : les changements climatiques, les catastrophes naturelles devenues récurrentes, l'insécurité alimentaire, la répartition disruptive des ressources générées dans un espace géographique donné, l'essentiel des richesses captées par des élites sans empathie, une diffusion assymertique de l'information, une exploitation sans limite des ressources naturelles des pays pauvres, un obscurantisme entretenu par l'ignorance des uns et la passivité des autres.

Face à de telles équations, l'heure devrait être, me semble-t-il, à la synergie de toutes les intelligences, de tous les moyens et tous les efforts en vue de se protéger face à une communauté internationale sans empathie.

Je suis donc choqué de constater que dans mon pays, la classe politique a opté pour une confrontation en oubliant qu'il faut un bloc national solide face à un environnement international qui n'est pas des plus favorables.



Sans démagogie aucune, m'est inconnu et ne me souvient pas d 'un domaine dans lequel des compatriotes ne sont pas cités pour leurs compétences, leur sérieux et leur dévouement. Ils sont dans les organsations internationales, professeurs dans les plus grandes universités du monde, leaders de grandes mutitinationales, membres de prestigieuses sociétés savantes du Nord et du Sud, leaders dans les grandes societes civiles du monde. Ces experts sont aujourd'hui affolés par la violence des débats à l'échelle nationale et craignent toute participation au débat citoyen de peur d'être insultés, chahutés par des personnes qui n'ont d'autre force que leur courage et leur parfaite ignorance.



Il faut honorer la connaissance comme un aimant dans la construction d'une émergence économique aux dividendes partagés.



Être homme ou femme politique ne confère nullement un brevet de compétence en tout. La politique est une chose trop serieuse en ce qu'elle constitue l'alphabet de notre commune volonté de vivre ensemble dans la paix, le développement et la justice sociale.



Au nom de quoi ceux qui ne savent pas et ne savent pas qu'ils ne savent pas, devraient-ils nous indiquer la voie à suivre, la direction à prendre ? Et ce sont ceux-là mêmes qui se font plaisir en pensant que leur destin est de diriger, le nôtre d'applaudir à leur passage.



Allons pour un dialogue national impliquant tous les fils de ce pays pour que nous réduisons au plus nos divergences et prenions ensemble la barque qui mène à un Sénégal décomplexé, entreprenant, riche d'une exploitation optimale de ses différences et d'un rejet intelligent des indifferences.

Un pays ne se construit pas avec comme ciment : la haine, la jalousie, l'injustice sociale et comme moule l'arrogance de fils mal formés et sous- informés.

Dans la construction de ce Sénégal nouveau, aucune contribution n'est à passer par pertes et profits.



Je suis formel, une équipe nationale des compétences du Sénégal peut nous assurer une excellente prestation face à tout adversaire dans une compétition fondée et soutenue par l'excellence, à l'échelle mondiale.



Oui, notre pays a besoin davantage de paix, de stabilité, de progrès durable et de Justice sociale. Rivalisons d'ardeur pour y arriver sans délai.



En ce mois béni de Ramadan, je m'empresse de présenter mes excuses à toute personne qui se sentirait offensée par moi. Ce n'est nullement mon propos. Que Dieu protège notre cher Sénégal.

Dr papa.abdoulaye seck, Directeur de recherche

Pluri-académicien des sciences agricoles (Ansts, Aas, Aaf, Twas, Ansalb),

Ancien Ministre

Ancien Ambassadeur