Tête de file de la lutte contre le Covid-19, Pr Moussa Seydi était invité par l’Organisation africaine leadership group (Alg) pour partager l’expertise sénégalaise dans la lutte contre le coronavirus, lit-on dans Le Quotidien de ce jour.

«Le maire d’Aurora (Colorado) m’a reçu et m’a remis les clés de la ville. C’est un très grand honneur pour moi et, au-delà de ma personne, pour le Sénégal», savoure le chef du Service des maladies infectieuses de Fann.

Lors de sa conférence dans le Colorado, Pr Seydi a appelé les Sénégalais à faire sauter les stéréotypes et aller se faire vacciner. « Actuellement, avec la transmission communautaire, toute personne vivant au Sénégal, tôt ou tard, rencontrera le virus. C’est pourquoi ne pas se vacciner est un énorme risque», a-t-il déclaré sur Emedia.

Le chef du Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann appelle à déconstruire le discours des «anti-vaccins». «Il y a ceux que l’on appelle les anti-vaccins. Peu nombreux, ils sont très puissants. Ici aux Etats-Unis, ils sont à peu près 12, mais ils ont la capacité de convaincre des millions de personnes à ne pas aller se faire vacciner en leur envoyant des fakes news. Nous sommes dans un monde où l’émotion joue parfois plus que le raisonnement », a-t-il déploré.