Pour une histoire de poulailler, D.F tabasse sa mère âgée de 70 ans

Les faits se sont déroulés à Gueum Sarr, dans le département de Louga. Une jeune Dame a tabassé sa mère âgée de 70 ans et lui a cassé le nez à cause d'une histoire de poulailler. Elle est mise aux arrêts puis envoyée à la prison de Louga pour coups et blessures volontaires par ascendant.

Selon le quotidien l’Observateur, les faits se sont déroulés les 18 janvier dernier. Ce jour là, la jeune dame, qui avait l’habitude de se défouler sur sa pauvre mère, même pour des broutilles, a passé une correction à celle-ci, jusqu'à lui casser le nez.

Cette fois-ci, leur différend était lié à une affaire de poulailler. La vieille dame, qui avait prêté le poulailler à sa fille, voulait le récupérer. Chose qui n’a pas plu à D.F qui a menacé sa mère.

Mais, la vielle dame prend ces menaces à la légère et se dirige vers le poulailler. D. F l’a surprise par derrière pour lui donner un violent coup de poing au visage. Tombée, elle commence a saigner abondamment. Délivrée par les voisins, la vielle dame est évacuée au district sanitaire de Sakal et a bénéficié d’un certificat médical attestant d'une incapacité temporaire de 7 jours.

Par la suite, elle porte plainte contre sa fille et cette dernière est mise aux arrêts et poursuivie pour coups et blessures volontaires à ascendant. Elle sera déférée au parquet après avoir avoué les faits qui lui sont reprochés.

