Pour avoir voulu construire une Mosquée à la Cité Mixta, la Déléguée de quartier convoquée...

mardi 8 juin 2021 • 74 lectures • 0 commentaires

Actualité 20 mins Taille

iGFM - (Dakar) Suite à une pétition lancée par un résident de la Cité Mixta contre la construction de la future mosquée, des gendarmes et agents des eaux et forêts se sont présentés ce matin et ont servi des convocations au délégué de quartier pour demain 9 juin à 9h à l’inspection générale des eaux et forêts.

Le délégué de quartier de la Cité Mixa, Mme Aida Goudiaby et le président du Syndic, M. Mouhamed Doumbia, sont convoqués, mercredi à 9 heures à l’inspection générale des eaux et forêts, a appris IGFM. Une plainte qui fait suite à l'opposition d'un résident qui s'oppose à la construction d'une mosquée dans ladite cité. Les habitants de la cité, notamment les femmes comptent se mobiliser derrière leur délégué de quartier demain à la brigade des Eaux et Forêts. Une importante déclaration est attendue à leur sortie du bureau de l'inspecteur.

Galerie photos

Cet article a été ouvert 74 fois.

Publié par Harouna Fall editor