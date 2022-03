mercredi 23 mars 2022 • 164 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Bérangère Abba, la secrétaire d’Etat française chargée de la biodiversité, venue participer au 9ème forum de l’eau, a fait face à la presse. Ce, pour aborder la problématique de l’accès à l’eau et à l’assainissement.

«Ce forum mondial est essentiel pour que nous sachions trouver et déployer des moyens adaptés aux besoins de ces différentes régions et à toutes les spécificités que différentes activités, dans l’aspect multisectoriel et multi usage de l’eau, doivent appeler des réformes particulières », a-t-elle indiqué.



Devant les journalistes, elle soulignera qu’aujourd’hui, 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 4,2 milliards de personnes sont actuellement sans accès à un assainissement dans le monde.



«Donc c’est près de la moitié de la population mondiale qui est touchée par des pénuries d’eau sévères. Un chiffre qui pourrait atteindre 5 milliards en 2050 du fait de l’accélération du phénomène de raréfaction de la ressource du fait du changement climatique», signale-t-elle.