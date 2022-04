mercredi 6 avril 2022 • 1259 lectures • 0 commentaires

Cheikh Oumar Diagne a passé la nuit au commissariat du Plateau. Il a été placé en garde à vue.

Selon l’avocat Me Khoureychi Bâ, son client fait l’objet d’une plainte déposée par le député Djibril WAR pour diffamation et injure. Et finalement, «la Police a été instruite de garder Cheikh Oumar DIAGNE pour la nuit aux fins de son déferrement demain», a informé la robe noire.