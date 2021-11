mardi 30 novembre 2021 • 538 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Avec un seul trophée (Euro 2020) cette année, Gianluigi Donnarumma a remporté le trophée Yachine, du meilleur gardien de la saison, lundi soir, lors de la cérémonie du Ballon d'Or France Football. Il est sacré devant le Sénégalais, Édouard Mendy qui a fini deuxième. Un titre qui continue de faire parler. Pourquoi ce prix qui a été remis à l'italien fait débat.

L'édition 2021 du trophée Yachine créé en 2019, restera inoubliable. La raison ? Le sacre de Donnarumma devant le Sénégalais, Édouard Mendy est décrié par la majorité des observateurs du monde entier. Selon eux, le gardien de but de Chelsea méritait plus ce trophée qui rend un hommage au footballeur soviétique Lev Yachine (1929-1990), seul gardien de but à avoir remporté un Ballon d'or en 1963. Ils se sont basés sur les statistiques de deux portiers :



Donnarumma (Italie, Milan puis PSG)



20 clean sheets en 54 matchs



Palmarès : Euro, meilleur joueur Euro 2020



Édouard Mendy (Sénégal, Chelsea)



28 clean sheets en 50 matchs



Palmarès : Ligue des champions, Supercoupe Uefa, meilleur gardien UEFA Champions League 2021