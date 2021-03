mercredi 10 mars 2021 • 2428 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans l’affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, Ndeye Khady Sarr, avait été inculpée puis placée sous contrôle judiciaire. Cependant, le juge Mamadou Seck s’est dessaisi du dossier. Ce qui a créé le flou dans la procédure. La convocation de la propriétaire de "Sweet Beauty" a été annulée.

«La convocation d'aujourd'hui ne tient plus puisque le juge est dessaisi. On est dans l'attente d'une nouvelle convocation. Parmi les mesures contraignantes, il avait demandé le passeport. Et quand on est allés pour déposer le passeport, il n'a pas voulu le prendre parce qu'il n'a plus le dossier et il nous a dit que la convocation qu'il avait lancée était annulée», précise Me Ousseynou Gaye, un des conseils de Ndèye Khady Ndiaye.

Dans les colonnes de "Les Echos", la robe noire ajoute : «On nous a convoqués au 8ème cabinet, on ne peut pas se présenter au 1er cabinet. Aujourd'hui, on n’est pas censés savoir que le dossier a quitté le 8ème cabinet pour le 1er cabinet parce que nous n'avons pas encore une décision qui nous a été notifiée. On ne peut pas se baser sur ce que la presse dit pour fonder notre conviction. Notre conviction ne sera fondée que sur une notification en bonne et due forme du juge à qui est échu le dossier. On n'ira nulle part».