iGFM (Dakar) Eumeu Sène a finalement accepté d'affronter Balla Gaye 2 après avoir longtemps refusé. IGFM donne les raisons de ce retournement de situation.

L’on pourrait dire que le Don King de l’arène Gaston Mbengue a signé le plus grand retour de l’arène. Il a signé tous les ténors de la lutte à l’exception de Modou Lô et Ama Baldé qui sont sous contrat avec Luc Nicolai. Mieux encore Gaston Mbengue a instauré une nouvelle mode, donner plusieurs avances à des lutteurs. Balla Gaye 2 est le plus grand gagnant puisqu’il totalise quatre combats. En effet il a signé aujourd’hui son combat contre Eumeu Sène. Pourtant l'affiche a été démarchée une première fois et il y avait un blocage au niveau de Eumeu Sène.

"Son grand frère et père lui ont demandé de signer"

« C’est son grand frère Pape Ngom et son père qui lui ont demandé de signer et il l’a fait » révèle Lahad Ndiaye le chargé de communication de Gaston Mbengue.

Joint lui aussi par IGFM, Gaston Mbengue annonce que tous les combats se dérouleront en deux saisons. Pour rappel, Balla Gaye 2 livrera son premier combat ce 31 juillet face à Bombardier d'affronter Boy Niang 2, Gris Bordeaux et Eumeu. Le Lion de Guédiawaye tentera de prendre sa revanche sur Eumeu Sène qui l’a battu à deux reprises. Le Dong King de l'arène a fait savoir que le combat Balla Gaye vs Eumeu Sène se tiendra l'année prochaine.

Khady FAYE