iGFM (Dakar) Transféré officiellement ce samedi matin, Kalidou Koulibaly a donné les raisons pour lesquelles il a choisi de jouer pour Chelsea.

"Je suis très heureux d'être ici avec cette équipe à Chelsea. C'est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. Chelsea est arrivé le premier à m'avoir en 2016 mais nous n'y sommes pas parvenus. Maintenant, quand ils sont venus vers moi, je l'ai accepté parce qu'ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League pour jouer pour eux."



"Edou (Mendy) a facilité mon choix"



"Quand j'ai parlé à mes bons amis Edou et Jorginho, ils ont facilité mon choix donc je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier les fans parce que j'en ai vu beaucoup à Londres et dans l'avion, tout le monde était content que je sois là. Je tiens donc à les remercier et j'espère que la saison sera vraiment bonne et que nous offrirons de bons moments aux fans", a-t-il déclaré sur le site du club.



Koulibaly devient ainsi le quatrième sénégalais à porter le maillot de Chelsea après Demba Ba, Djilobodji et Edouard Mendy.