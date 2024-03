vendredi 15 mars 2024 • 476 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Ousmane Sonko a donné qui l'ont poussé à choisir Bassirou Diomaye Faye comme candidat à la présidentielle du 24 mars 2024.

"J’ai choisi Diomaye et je sais pourquoi je l’ai choisi. Le slogan Sonko Moy Diomaye est une réalité.

On était ensemble lorsqu’on nous a informé de notre sorti de prison. C’est par la suite que je lui ai ordonné de ranger ses affaires et d’arranger sa barbe", a-t-il déclaré.



"Ma personne n'a plus d'importance. Je ne peux pas être candidat, mais Diomaye est passé, Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye aussi. Beaucoup de choses se sont passées, mais cette élection ne sera pas une guerre. Il n'y aura pas de vengeance, mais de la justice", a ajouté le leader de l'ex-parti Pastef sorti de prison 8 mois après sa condamnation.



A noter que Ousmane Sonko a annoncé une large victoire à la présidentielle sénégalaise pour son candidat Amadou Diomaye Faye. Il a également invité les jeunes à prendre au sérieux le vote et à aller récupérer leurs cartes électeur. "Il faut sortir massivement et sécuriser le vote. Rien n’est gagné d’avance. Mais si tout va bien nous pouvons pas avoir moins de 60%."