lundi 29 novembre 2021 • 1819 lectures • 2 commentaires

Le chef de file de Jamra a expliqué qu’il a été convoqué dans le cadre d’une enquête ouverte sur une vidéo qui circule actuellement. Dans le fichier, on l’entendrait dire qu’une des Miss a été engrossée par le chef de l’Etat.

Face à la presse, il a déclaré que c’est le procureur sortant, Serigne Bassirou Gueye, qui s’est autosaisi du dossier. «C’est la Dic qui me l’a dit. Il a imputé le dossier à la police judiciaire qui a activé la Dic. Et la Dic a transmis le dossier à la BAG. Et c’est ce qui m’a valu ma convocation.»



Mais, M. Gueye qui déclare que la vidéo est un «Deep Fake», c’est à dire une vidéo montée de telle sorte qu’elle fait dire à une personne ce qu’elle n’a pas dit, a présenté les deux versions de la vidéo : l’originale et celle qui a été manipulée.



«Ils ont eu les deux versions de la vidéo. Je les ai envoyées à Moulaye Dicko patron de la brigade des affaires étrangères et au commissaire Mbaye Diouf de la Dic.», indique-t-il.



Pour lui, les auteurs de cette "supercherie" voulaient qu’il soit arrêté pour offense au chef de l’Etat. «Mais les choses se sont retournées contre eux. La Dic est à leur trousses ainsi que la Division de la Cybercriminalité», a-t-il indiqué.