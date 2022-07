mardi 19 juillet 2022 • 1131 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Considéré comme le défenseur central sénégalais le plus talentueux, Roger Mendy préfère travailler dans la formation au sein de l'académie KN Foot, loin des sélections nationales du Sénégal. Un choix qu'il explique dans cet entretien téléphonique avec IGFM.

"Les sélections nationales ne m'intéressent pas. Si on m'appelle pour des conseils, je peux travailler mais je ne suis pas demandeur. Je ne demande pas et je n'ai même pas l'habitude de demander. Quand on me consulte sur une affaire, si je peux, je le ferai."



"Occuper un poste parce que j'ai un nom, cela ne m'intéresse pas"



"S'il s'agit d'être dans l'équipe nationale parce que j'ai un nom ou je veux quelque chose ou encore je dois y figurer, cela ne m'intéresse pas. Je me dis que je peux travailler là où je suis. Je suis un formateur de métier. Je travaille avec KN Foot qui se trouve à Fatick."



"Je me plais dans la formation à KN Foot"



"Je m'épanouis beaucoup plus avec les jeunes que sur le banc d'une équipe. J'ai toujours voulu qu'on m'expliqué mais je ne l'ai jamais eu. A chaque fois, je demandais ou je suivais pour pouvoir capter cela. Je me dis que cela ne suffit pas. Maintenant que je ne suis plus jeune, je me suis dit si je devais choisir un métier d'entraîneur, ce serait l'enseignement des jeunes, donner tout mon savoir à ces jeunes que d'entraîner. Avec les jeunes, tu arrives à tout donner. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi la petite catégorie. Tout se passe bien et je m'y plais."

