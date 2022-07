mardi 26 juillet 2022 • 2040 lectures • 3 commentaires

iGFM (Dakar) Dans L'Observateur du jour, l'artiste-musicien et ministre-conseiller, Youssou Ndour a donné les raisons de son absence à la campagne électorale.

"L'absence de Youssou Ndour durant cette campagne est due au seul fait que je suis en tournée internationale, avec des exigences contractuelles. Je suis en tournée depuis novembre et cela me mène un peu partout", a-t-il expliqué.



"Seuls les Sénégalais décideront"



"Je pense qu'elle se passe. Au début, il y avait quelques tensions, mais tout le monde a compris que seuls les Sénégalais décideront. Une élection, c'est un moment de propositions et pour ceux qui gouvernent, un moment de faire un bilan et des propositions. C'est très simple donc, on n'a pas besoin d'invectives ni de violence, d'autant qu'on sait que le Sénégalais sait chosir. En tout cas, chaque jour, le visage de Mimi Touré (tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar) et son sourire me réconfortent quant à l'issue de la campagne. Elle a tout mon soutien et je la félicite pour la campagne qu'elle mène. Benno Bokk Yaakaar (BBY) unie, c'est comme actuellement l'équipe du Sénégal de football"