iGFM (Dakar Dans la suite de l'entretien avec IGFM, le Ministre des Sports du Sénégal, s'est exprimé sur le niveau de satisfaction du travail du sélectionneur national, Aliou Cissé au poste depuis mars 2015.

"Je suis très satisfait du travail d'Aliou Cissé. Je suis à 100% avec lui. Il gagne ses matchs. Je ne suis pas un technicien mais je sais qu'il gagne ses matchs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire faire certaines critiques. On doit faire de telle sorte qu'Aliou Cissé ait la sérénité et l'appuie qu'il souhaite avoir. Je suis le premier à le protéger, être avec lui, à mobliser les conditions de performance de son équipe. Depuis qu'il est là, on se préoccupe de ses doléances. Le nombre de joueurs convoqués, le lieu du regroupement, on a toujours suivi et on va continuer à le faire parce qu'on a un objectif, c'est gagner la Coupe d'Afrique. On est sur le chemin de notre objectif immédiat qui est la CAN. L'Etat, la Fédération et les joueurs sont conscients. On y va pour gagner la CAN. Que Dieu nous aide."