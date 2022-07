lundi 25 juillet 2022 • 1173 lectures • 0 commentaires

Après le départ de Kalidou Koulibaly à Chelsea, le président de Naples Aurelio De Laurentiis, s'est exprimé dans une radio napolitaine (Kiss Kiss Radio) au sujet de son ancien défenseur et de sa situation avant de rejoindre les Blues. Le défenseur international sénégalais de 31 ans souhaitait absolument quitter le club napolitain et il s'est entretenu avec son président pour obtenir un bon de sortie et trouver un projet cohérent pour lui.



"Je ne peux te vendre à Barcelone car ils n'ont pas l'argent pour te payer"



"J'ai laissé partir Koulibaly parce qu'il m'a dit "Président, j'ai quelques années devant moi. Laisse-moi partir, je veux y aller" », rapporte De Laurentiis. Koulibaly était pour partir au Barça, cependant un problème économique a poussé le président du Napoli à conseiller son joueur : « Non, je ne peux te vendre à Barcelone car ils n'ont pas l'argent pour te payer. Ils sont en difficulté." Le facteur financier a été déterminant dans le transfert du Sénégalais, De Laurentiis ne s'en cache pas : " Chelsea est arrivé et on ne pouvait pas dire non. On n'a pas pu le faire car un personnage comme Koulibaly, malgré le fait qu'il ait insisté, voulait tenter une autre expérience dans un club prestigieux, dans un championnat qui est peut-être le meilleur du monde. Tu dois être reconnaissant."



A noter que Koulibay a disputé ses premières minutes avec Chelsea ce week-end, lors d'une rencontre perdue contre Arsenal (0-4).