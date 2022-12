mardi 27 décembre 2022 • 1804 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Kounkané, l’homme qui promettait de fendre la mer, a été arrêté par la Section de recherches, samedi dernier.

Amadou Diouldé Diallo dit Koukandé et Ibrahima Niasse alias Sante Yallah, sont en garde à vue depuis samedi, à la Section de recherches (Sr) de Thiès. Le premier a été cueilli à Saly alors qu'il préparait le réveillon et le second a été interpellé à Dakar et conduit dans la Cité du Rail.



Selon Libération, c'est le procureur de Thiès, Moussa Bocar Thiam, qui a demandé leur arrestation. Ils sont tombés en même temps que le nommé Ibrahima Diamé.



Dans ce dossier, le plaignant, qui vit à l'étranger, avait donné 7 millions de Francs Cfa à Diamé pour une transaction foncière. Mais ce dernier a utilisé l'argent à d'autres fins.



Interpellé, Diamé a avoué avoir donné l'argent à Koukandé et Sante Yallah. Selon lui, ces derniers lui avaient promis que les 7 millions seraient multiplié à 700 millions de Fcfa grâce à leurs «amis djinns».



A cet effet, ils lui ont fait prendre plusieurs bains mystiques. Lors de leurs interrogatoires sous le régime de la garde à vue, Koukandé et Sante Yallah ont reconnu en partie les faits.



C'est ce mardi qu'ils seront présentés au procureur. Koukandé et Sante Yallah sont visés pour escroquerie et charlatanisme. Diamé lui, pour abus de confiance.