Pourquoi l'équipe du Sénégal est construite autour de Sadio Mané

jeudi 3 février 2022 • 735 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Cameroun) Il faut oser le dire. Sadio Mané est le leader de l'équipe du Sénégal. Et s'il n'est pas le meilleur footballeur sénégalais de tous les temps? En tout cas, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions a affirmé avoir construit son groupe autour de son numéro 10 auteur d'un excellent match hier, lors de la demi-finale contre le Burkina Faso (3-1) avec un but et une passe décisive. Retour sur sa belle prestation avec des explications.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)

